"Las pertinentes enmiendas legislativas se aprobarán muy pronto", declaró Irakli Kirtsjalia, presidente del gobernante partido Sueño Georgiano, en el poder desde 2012.

Agregó que esa decisión se basa en "riesgos éticos y legales".

Kirtsjalia precisó que se trata de la intención del Gobierno de hacer frente a la posible explotación de mujeres y proteger los derechos de los niños.

El patriarca de Georgia, Shio III, calificó este lunes la decisión de las autoridades como "muy importante".

"Prohibir la gestación subrogada será un paso fundamental hacia la sanación moral de nuestra sociedad", declaró el líder de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, que representa a más del 80% de los 4 millones de habitantes del país.

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Las leyes que autorizan la gestación subrogada en Georgia fueron aprobadas en 1997 y el primer niño nacido por esta vía llegó diez años después.

El padre Saba Chikaidze, representante de la Iglesia local, dijo a periodistas que "los niños nacidos por gestación subrogada a menudo se convierten en víctimas de trata o son entregados a parejas del mismo sexo", lo cual está prohibido por la ley georgiana".

Hasta ahora, los programas de gestación subrogada en Georgia eran particularmente populares entre parejas de Europa, China, Turquía, Israel, Estados Unidos, Australia y Canadá.

La demanda de "vientres de alquiler" aumentó tras el inicio de la guerra en Ucrania, país al que acudían previamente muchos matrimonios en busca de madres subrogadas.

La información sobre el número total de niños nacidos de esta manera sigue siendo confidencial. A la vez, se estima que varios cientos de bebés al año nacían por gestación subrogada en Georgia, donde unas diez clínicas médicas prestan los servicios correspondientes.

Entre las madres subrogadas se encontraban tanto ciudadanas georgianas como ciudadanas de Rusia, Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y otros países que llegaban al país caucásico con el fin de alquilar sus vientres.

La compensación que recibían las madres subrogadas se estima en 15.000 dólares, mientras que las parejas pagaban al menos 30.000 dólares a la clínica por el niño.

Uno de los líderes de la oposición georgiana, Nikoloz Gvaramia, calificó de "malvada" la decisión de prohibir la gestación subrogada, ya que "priva a miles de mujeres de la alegría de la maternidad y tendrá un impacto demográfico devastador".