"Hoy regresamos al punto de partida, al lugar donde se escribió uno de los primeros capítulos de nuestra arqueología moderna", dijo el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, durante la ceremonia de inauguración de la renovada institución frente al Partenón, templo construido entre 447 y 438 a. C. y dedicado a la diosa Atenea Pártenos, protectora de Atenas.

"Este modesto edificio se convirtió en el primer hogar de los hallazgos de la Acrópolis", añadió el líder conservador, y recalcó que ahora, casi 20 años después de su cierre, "se reintegra al tejido vivo" del sitio arqueológico de la Acrópolis.

Tras ser construido entre 1865 y 1874 como el primer museo arqueológico del Estado griego -que había sido fundado en 1830-, estuvo estrechamente vinculado con los esfuerzos de los arqueólogos de la época por identificar, catalogar y exponer las antigüedades halladas en la Acrópolis y sus alrededores.

Fue edificado de tal manera que no obstruyera la vista al templo: su techo se encuentra a la misma altura que la base del Partenón.

La institución cerró sus puertas en 2007 para que las piezas allí expuestas se trasladaran al nuevo y más amplio Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009.

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Ahora, su exposición permanente revela al público una variedad de elementos arquitectónicos, esculturas, piedras y mármoles con distintas inscripciones que anteriormente se encontraban dispersos en la Acrópolis o se conservaban en espacios no accesibles al público.

Una parte de las instalaciones remodeladas funciona como espacio de almacenamiento y mantenimiento de más de 15.000 piezas arqueológicas, protegidas por estructuras metálicas móviles y con sistemas de iluminación que permiten su exposición selectiva.

"La investigación arqueológica, la protección y el mantenimiento de las antigüedades ahora coexisten con la actividad expositiva en la Roca Sagrada de Atenas", señaló la ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, durante la inauguración.

Además, el museo renovado ofrece a los visitantes de la Acrópolis una innovadora experiencia inmersiva sobre procesiones religiosas, la vida pública y la identidad de la Atenas de la Antigüedad, que utiliza inteligencia artificial y representaciones tridimensionales respaldadas por documentación histórica y arqueológica.

El museo también cuenta con espacios para albergar exhibiciones temporales, como la titulada 'Atenas, Ciudad, Idea', que hasta el año 2029 mostrará más de 750 antigüedades que datan desde el período neolítico hasta el apogeo político, cultural y económico de la Atenas del siglo V a. C. y la época romana.

Otra muestra, del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz y titulada 'What you leave behind is not what is engraved' ('Lo que dejas atrás no es lo que queda grabado'), contrapone instalaciones artísticas modernas a antigüedades de la Grecia clásica para centrarse en historias de diáspora y desarraigo a lo largo de los tiempos.