La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India (FSSAI, en inglés) publicó un paquete de denuncias a diferentes empresas por infracciones sanitarias, entre las que informó de medidas judiciales contra Bisleri bajo la Ley de Seguridad Alimentaria de 2006.

Según el aviso, una muestra de agua tratada envasada (no mineral) recogida en las instalaciones de la empresa incumplió los límites permitidos de bromato, un subproducto químico de la desinfección.

En los análisis, la muestra fue declarada "no segura" tras detectar también hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), unos compuestos químicos contaminantes.

Tanto el bromato como varios compuestos del grupo de los HAP están clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posibles o probables compuestos cancerígenos.

La empresa defendió este lunes que su producto es "seguro para el consumo" y denunció que el caso publicado se remonta a septiembre de 2025, cuando un único lote en una de sus 143 plantas, situada en Goa, superó el límite permitido de bromato, con 12 microgramos por litro frente al máximo legal de 10.

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"La seguridad del agua potable es una prioridad para Bisleri. Mantenemos estrictos controles de calidad con más de 90 pruebas a lo largo de nuestro proceso de fabricación (...) Bisleri, una marca de confianza desde hace años, sigue siendo segura para el consumo", declaró la empresa en un comunicado.

La FSSAI, que en julio clasificó el agua potable envasada como alimento de alto riesgo, no ha ordenado la retirada de productos del mercado ni ha precisado si algún lote comercial resultó afectado.

Bisleri compite con Aquafina de PepsiCo y Kinley de Coca-Cola en el mercado indio de agua potable envasada, valorado en 3.600 millones de dólares en 2025, según Persistence Market Research.