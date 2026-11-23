"Hago un llamamiento a los Gobiernos democráticos, a las Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los amigos de Bangladés para que observen de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país", declaró la exmandataria, exiliada en la India desde agosto de 2024, durante el seminario titulado 'Bangladés en crisis: Derechos humanos, represión y Estado de derecho', organizado por la entidad Democracy, Rights and Persecution Watch (DRPW).

Hasina acusó al actual Gobierno de Tarique Rahman, al que reprochó haber llegado al poder mediante "elecciones amañadas" que excluyeron a su partido, la Liga Awami, de continuar la represión iniciada bajo la anterior administración interina de Muhammad Yunus.

En su intervención, la ex jefa de Gobierno aseguró que desde su caída cientos de miles de dirigentes y simpatizantes han afrontado causas judiciales y detenciones arbitrarias, e incluso denunció que al menos 187 menores fueron arrestados entre abril y septiembre por expresiones políticas pacíficas, 127 de ellos bajo la Ley Antiterrorista.

Asimismo, responsabilizó al partido gobernante de la muerte de dos trabajadores durante las actuales protestas salariales del sector textil y presentó una lista de ocho demandas, entre las que figuran la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y el levantamiento inmediato de la ilegalización de la Liga Awami.

El discurso de Hasina se produce días después de que su equipo legal enviara una nueva carta a la Alta Comisión de Bangladés en Nueva Delhi con una autorización firmada para insistir en que se le expidan un nuevo pasaporte y una nueva tarjeta de identidad nacional, documentos que necesita para hacer efectivo su retorno el próximo mes.

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Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años en el poder y cuya represión dejó hasta 1.400 muertos, según la ONU. En noviembre de 2025, un tribunal bangladesí la condenó a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad, una sentencia que ella rechaza como una persecución política.

Su permanencia en la India continúa siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca, gobernada desde febrero por el primer ministro Tarique Rahman, mientras las autoridades bangladesíes mantienen sus solicitudes de extradición sin que la India haya accedido a entregarla.