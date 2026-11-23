El Consejo Presidencial, que desempeña el papel de jefatura de Estado encargada, expresó su condena "total y rotunda" y lamentó que Libia pague el precio de "un conflicto internacional" del que no forma parte.

Además, destacó que la debilidad de la "inmunidad del Estado" libio y la división política institucional han convertido al país en "un campo de cruce de intereses y de ajuste de cuentas internacionales".

Por su parte, el Parlamento urgió a "la unificación del Poder Ejecutivo" del dividido país para poder garantizar la unidad de las decisión políticas y de seguridad y evitar que la división institucional sea aprovechada para "arrastrar al país a conflictos externos o poner en peligro su soberanía y sus intereses supremos".

El Servicio de Inteligencia señaló que se encuentra "en estado de máxima alerta y preparación" para "conservar las pruebas materiales y técnicas" relacionadas con el ataque, con el objetivo de "determinar las responsabilidades y las circunstancias de la ejecución" y adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad de Libia y salvaguardar su soberanía.

La Misión de la ONU para Libia (UNSMIL) pidió también una investigación "inmediata, independiente y transparente" para aclarar los hechos y depurar responsabilidades, y ofreció su asistencia a las autoridades libias para el proceso.

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En relación con lo sucedido, la Autoridad de Puertos y Transporte Marítimo alertó de las posibles repercusiones económicas "negativas" en la economía del país, al poner en riesgo el suministro de mercancías, con el consiguiente incremento de los precios de los productos.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Volodímir Zelenski reivindica una operación de este tipo.

Además, el pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.