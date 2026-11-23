"Estuvimos en contacto con ellos (Rusia y China) antes de la celebración de esta reunión y también mantuvimos conversaciones a través de nuestras embajadas después de que se celebrara”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que “tanto Rusia como China son nuestros amigos y mantenemos muy buenas relaciones con ambos países” y mostró su convencimiento de que ambas naciones trataron con Estados Unidos las “tragedias” que ha provocado en Oriente Medio y lo que consideró como violaciones del derecho internacional.

En el encuentro en Shenzhen, Trump, y sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, emitieron un comunicado conjunto sobre etéreos compromisos de no proliferación nuclear y abastecimiento energético, afectado por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Bagaei sostuvo que “Irán ocupa hoy una posición que le permite no solo ser un actor activo, sino también desempeñar un papel efectivo en los acontecimientos” mundiales.

“Estamos seguros de que somos nosotros quienes tomamos las decisiones sobre nuestro país y de que ninguna decisión sobre Irán se tomará fuera de Teherán”, aseguró.

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Irán y Estados Unidos se encuentran estancados en la guerra que comenzaron Washington y Tel Aviv el 28 de febrero, con ocasionales intercambios de bombardeos y numerosos ataques a petroleros en Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados.