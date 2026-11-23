El titular del ramo declaró hoy que el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, mantiene una actitud "abierta" respecto a la iniciativa lanzada la pasada semana por Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos.

"No descarto ninguna posibilidad", señaló O'Callaghan sobre la posición de Irlanda, cuya participación, recordó, se llevaría a cabo mediante un mecanismo de adhesión voluntaria que permite a cada Estado decidir si desea establecer centros de retorno en terceros países.

"Es una situación complicada cuando las personas han pasado por el procedimiento de asilo, se les comunica que no pueden quedarse, que no tienen derecho a recibir asilo, y nosotros no podemos devolverlas a sus países", sostuvo el ministro.

Ese escenario, prosiguió, plantea "desafíos difíciles" para el Gobierno: "por eso debemos mantener la mente abierta y respetar esta cuestión. Quiero observar cómo evolucionan estos acontecimientos".

O'Callaghan subrayó que cualquier decisión al respecto estará sujeta a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento irlandés.

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La idea de los citados cinco países es empezar en 2027 a enviar migrantes a unas instalaciones aún por determinar con capacidad para unas 100 personas, en las que cada grupo permanecería unos dos meses pero sin estar detenidos, sino con libertad de movimiento.

Por ahora no se ha firmado nada y hay detalles por negociar, pero se trata de un proyecto piloto al que podrían unirse otros miembros de la UE y que podría replicarse en naciones como Uganda, con la que Países Bajos ya alcanzó un pacto en septiembre.