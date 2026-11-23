"Esta medida constituye un paso importante hacia el restablecimiento de la conectividad aérea entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, así como hacia la ampliación de las opciones de vuelo para los pasajeros", informó su oficina en un comunicado.

La autorización está supeditada a la aprobación de los organismos de seguridad israelíes.

La decisión se produjo después de una visita a Emiratos Árabes Unidos de una delegación ministerial encabezada por su director general, Moshe Ben Zaken, que presentó a Regev las medidas de seguridad adoptadas por la compañía a raíz del incidente.

Flydubai suspendió sus conexiones con Tel Aviv después del intento de atentado contra el vuelo FZ1073, en el que un piloto omaní fue acusado de tratar de estrellar el avión, que transportaba pasajeros israelíes.

El incidente provocó la cancelación de los vuelos de la aerolínea entre Dubái y Tel Aviv y dejó a unos 10.000 israelíes varados en Emiratos Árabes Unidos.

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En octubre, Israel puso en marcha una operación de repatriación que, según el Ministerio de Transportes, permitió el regreso de 7.415 ciudadanos mediante vuelos operados por compañías israelíes.

El diario The Times of Israel calcula, basándose en datos de vuelo, que Flydubai operaba diez vuelos diarios en la ruta entre Dubái y Tel Aviv, cada uno con unos 170 pasajeros. Es una ruta muy transitada, que sirve como puente para hacer escala hacia países como Tailandia, Australia o Nueva Zelanda.