Las cadenas de producción de Opel en Eisenach están hoy paralizadas debido a la huelga, la primera que este fabricante automovilístico lleva a cabo durante un día entero.

IG Metall exige un aumento salarial del 5 % durante doce meses, pero la patronal ha ofrecido un pago único el próximo año y un aumento escalonado del 1,3 % en 2028.

El grupo automovilístico Volkswagen comienza el martes a negociar con IG Metall el próximo convenio colectivo para 120.000 empleados en Alemania.

Volkswagen pide congelación salarial en 2027 y en 2028, la eliminación de pagos extraordinarios, así como una mayor flexibilidad en la jornada laboral en Alemania.

A finales de 2024 Volkswagen acordó eliminar 35.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2030, pero ahora advierte de que la reducción de empleos podría ser de hasta 100.000 y que podría cerrar cuatro fábricas en Alemania, las de VW en Emden, Hannover y Zwickau y la de Audi en Neckarsulm.