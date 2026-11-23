El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 164.796 puntos, su tercera baja consecutiva.

Los operadores continúan cautelosos frente al paquete fiscal presentado por el Gobierno, el cual se considera clave para evaluar el compromiso de Luiz Inácio Lula da Silva con el equilibrio de las cuentas públicas tras su reelección.

El proyecto, que contempla una serie de medidas destinadas a reducir el gasto público y aumentar la recaudación, con un ahorro estimado entre 45.100 y 56.100 millones de reales para 2027 (entre unos 7.644 y 9.508 millones de dólares), fue aprobado con ajustes por el Senado la semana pasada y se espera que sea votado este lunes en la Cámara de Diputados.

A la incertidumbre por el tema fiscal se sumó la reducción de la previsión de crecimiento de Brasil por parte del Gobierno, desde el 2,0 % que preveía en septiembre hasta el 1,9 % calculado en el Boletín Macroeconómico divulgado este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Entre las acciones más negociadas de la jornada figuraron las preferenciales de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista, que retrocedieron un 3,21 % por la caída de los precios internacionales del crudo y por dudas ante una posible interferencia del Gobierno en el plan de negocios de la estatal para el próximo quinquenio, el cual será anunciado tras el cierre del mercado.

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Las mayores ganancias fueron para la cadena de supermercados Pão de Açúcar, cuyos títulos ordinarios se apreciaron un 20,04 % y para los preferenciales de la petroquímica Braskem, que se valorizaron un 11,92 %.

En el lado opuesto se ubicaron los papeles ordinarios de la operadora de planes de salud Hapvida (-8,65 %) y los de la agencia de viajes CVC (-7,69 %).

En el mercado de divisas el real se depreció, un 0,14 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,925 reales para la compra y 5,926 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 32.296 millones de reales (unos 5.473 millones de dólares ó 4.999 millones de euros), en unas 4,7 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.