El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzó 778,6 puntos hasta los 36.811,89 enteros, aunque todavía está un 26,11 % por debajo del máximo histórico registrado al cierre del pasado 6 de octubre.

Las firmas tecnológicas registraron aumentos generalizados durante la sesión, incluidas TSMC (+1,5 %), ASE Technology (+5,47 %), Delta Electronics (+10 %) y MediaTek (+10 %), aunque Foxconn, principal ensamblador de los servidores de inteligencia artificial de la estadounidense Nvidia, cedió un 1,9 %.

Este buen desempeño se produjo después de que este lunes entrara en vigor la prohibición, anunciada el sábado por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), de vender en corto cualquier acción cotizada por debajo de su precio de cierre de la sesión anterior, la primera restricción de este tipo desde 2015.

La medida amplía a todo el mercado otra adoptada el jueves de la semana pasada, que solo afectaba a las acciones que hubieran caído un 3,5 % o más en la jornada precedente.

Además, la FSC elevó del 130 % al 150 % la garantía mínima exigida para las ventas en corto con margen de valores cotizados en bolsa y en el mercado extrabursátil (OTC), y dejó de aceptar temporalmente solicitudes de las sociedades de valores para emitir y cotizar 'warrants' -opciones con límite de tiempo- de venta.

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Por otra parte, el Fondo Nacional de Estabilización Financiera, dotado con 500.000 millones de dólares taiwaneses (15.171 millones de dólares), confirmó el sábado que ya está comprando acciones en el mercado para "mantener la estabilidad bursátil".

"La economía taiwanesa es sólida, las perspectivas son optimistas y los beneficios de las empresas cotizadas siguen creciendo. Junto con otros ministerios y organismos, (el Fondo) trabajará para mantener la estabilidad de la bolsa y seguirá tomando las medidas necesarias según evolucione el mercado", señaló el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Estas medidas se adoptaron en una semana en la que la Bolsa de Taiwán se desplomó un 17,5 %, su mayor caída semanal desde 1990, en medio de la creciente preocupación de los inversores por las perspectivas de la industria de la inteligencia artificial.