El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 9,03 % a las 10:15 hora local (02:15 GMT), hasta los 40.136,53 puntos, después de acumular una caída del 17,5 % la semana pasada.

Las firmas tecnológicas registraban aumentos generalizados a esa hora: TSMC, MediaTek, Foxconn, Delta Electronics y ASE Technology subían cerca de un 10 %, el máximo diario permitido en el parqué taiwanés.

Este repunte llega horas después de que Nvidia anunciara la restitución de Huang, acordada por unanimidad.

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 % y arrastraron al alza a Wall Street, en particular al índice tecnológico Nasdaq, que avanzó un 6,5 % y firmó su mejor jornada desde 2025.

El Taiex, por su parte, venía de sufrir entre el 16 y el 20 de noviembre la mayor caída semanal en puntos de su historia, 7.641,83 en total, en medio de la preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Esa volatilidad llevó a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) a prohibir desde este lunes las ventas en corto de acciones que hayan cerrado a la baja en la sesión anterior, mientras que el Fondo Nacional de Estabilización Financiera, dotado con unos 15.180 millones de dólares estadounidenses, está autorizado a intervenir en el mercado desde el pasado 6 de noviembre.