El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó -en rueda de prensa- que, luego del operativo del sábado -en Guasave, Sinaloa (noroeste)- las autoridades localizaron a otros nueve presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos, lo que elevó a dieciséis la cifra de muertos de la banda. Además, cuatro militares murieron y otros diez resultaron heridos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó a los militares uniformados como "cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país" y expresó sus condolencias.

Trevilla anunció honores fúnebres para los militares este lunes en los lugares elegidos por sus familias y el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de autoridades estatales.

Junto a Meza Flores murieron sus primos Germán, alias Serafín, y Pánfilo, al igual que su cuñado José Luis; identificados por Defensa como segundo al mando, operador logístico y operador financiero, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos, y que pertenece al Cartel de Sinaloa.

El operativo se llevo a cabo en medio de violentos enfrentamientos en el norte de Sinaloa, con bloqueos viales e incendios de vehículos, que provocaron pánico entre la población.

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"Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que (el grupo criminal) esté desarticulado", declaró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre la banda liderada por Meza Flores.

Las autoridades explicaron que 'Chapo Isidro', quien fue trasladado a una prisión de Ciudad de México, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

Igualmente, el detenido tiene una orden de extradición a los Estados Unidos "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI".