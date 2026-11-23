En un comunicado, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI expresó su "preocupación" por la decisión del Gobierno tayiko y sus efectos en la justicia internacional.

"Las decisiones de los Estados Partes de desvincularse del Estatuto de Roma -tratado que regula el tribunal- corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia y debilitar los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad", señaló el organismo.

La Presidencia instó a Tayikistán a reconsiderar su decisión y le recordó que todos los países miembros pueden expresar sus preocupaciones y debatirlas en el seno de la Asamblea.

Asimismo, subrayó que la CPI depende del respaldo de la comunidad internacional para cumplir su función de investigar y juzgar crímenes de especial gravedad, como el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

La retirada fue notificada oficialmente a Naciones Unidas el pasado viernes y entrará en vigor el 20 de noviembre de 2027, ya que el Estatuto establece un plazo de un año para que la salida sea efectiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La salida de Tayikistán se produjo inmediatamente después de que el país recibiera a Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023 por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia.

Putin llegó a Tayikistán el viernes procedente de China, donde participó en una cumbre junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

Los tres países, ninguno miembro de la CPI, mantienen posiciones críticas hacia el tribunal, aunque por motivos diferentes: Rusia rechaza su jurisdicción y la orden de arresto contra Putin, Estados Unidos ha impuesto sanciones a responsables del tribunal por su investigación a Israel, y China considera que vulnera la soberanía de los países y reclama que respete la inmunidad de los jefes de Estado como Putin.

El tribunal ya había declarado en 2025 que Tayikistán incumplió sus obligaciones al no detener a Putin durante una visita anterior, en octubre de 2025.

La Presidencia de la Asamblea insistió, además, en que abandonar el Estatuto de Roma no libera a Tayikistán de las obligaciones contraídas mientras formaba parte del tratado, incluidas las relacionadas con la cooperación judicial.

La decisión se suma a las retiradas anunciadas este año por otros países, entre ellos Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Venezuela, en un momento de tensiones crecientes entre el tribunal y varios gobiernos, especialmente el estadounidense y el ruso.