Los aspirantes al Elíseo multiplican las propuestas en ese sentido con orientaciones muy distintas según su color político, con una derecha que quiere promover la compra y la construcción de nuevas viviendas y una izquierda que reclama una mayor intervención pública para garantizar el acceso a una vivienda digna.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, que lidera los sondeos, propone, entre otras cosas, derogar la ley que obliga a ciertos municipios a disponer de un porcentaje mínimo de viviendas sociales y dar prioritaria a los nacionales franceses en su adjudicación.

También desea eliminar las restricciones al alquiler de pisos que no cumplen los requisitos mínimos de eficiencia energética y agilizar los trámites administrativos para construir.

En el otro extremo del tablero político, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa, propone un cambio de modelo basado en una mayor intervención del Estado.

Mélenchon, que sigue a Le Pen en los sondeos, propone construir 200.000 viviendas públicas al año, extender a todo el país la limitación en precios de los alquileres vigente en ciudades como París o Lyon y elevar al 30 % la cuota de vivienda social en los municipios obligados por ley. También plantea limitar los alquileres turísticos y gravar las viviendas vacías.

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El candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann apuesta, por su parte, por crear un fondo estatal que ayude a los ayuntamientos a adquirir terrenos y promover vivienda social. También propone regular los alquileres en las zonas en tensión, limitar los pisos turísticos y extender un sistema que permite comprar una vivienda sin adquirir el suelo sobre el que está construida, lo que reduce su precio.

En el centroderecha, el ex primer ministro Édouard Philippe pone el acento en aumentar la oferta y facilitar el acceso a la propiedad. Propone construir cuatro millones de viviendas adicionales en diez años y suprimir los gastos de notaría para los compradores menores de 35 años.

También desde la derecha, el liberal David Lisnard promueve una fuerte aceleración de la construcción, con el objetivo de alcanzar los 500.000 nuevos pisos anuales.

El alcalde de Cannes, una de las sorpresas de esta precampaña electoral por su avance en los sondeos recientes, propone como Le Pen suprimir las cuotas obligatorias de vivienda social y sustituir las prohibiciones de alquiler vinculadas a la eficiencia energética por incentivos fiscales a la renovación.

Según una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública (Ifop) publicada esta semana, la crisis de la vivienda se ha convertido en una preocupación generalizada entre la población francesa.

El 88 % considera difícil encontrar alojamiento y seis de cada diez personas creen que su situación empeorará en los próximos años.

Por otro lado, el 69 % de los encuestados afirmaron que la crisis de la vivienda influirá en su voto, una proporción que alcanza el 91 % entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Las organizaciones de defensa de los inquilinos alertan del riesgo de que las medidas para reactivar el mercado inmobiliario acaben favoreciendo a los propietarios en detrimento de quienes buscan una vivienda.

La Confederación Nacional de la Vivienda (CNL) criticó esta semana el proyecto de ley del Gobierno porque permite seguir alquilando pisos con un aislamiento deficiente y un elevado consumo energético si sus propietarios se comprometen a realizar obras. La organización reclama un plan de rehabilitación financiado y la construcción de 250.000 viviendas sociales al año.