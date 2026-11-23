La delegación liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera acordaron seguir enfocados en estos aspectos y anunciaron también que trabajarán en la reforma de la controvertida ley del Odio y la del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser aplicado contra manifestantes.

El ciclo de diálogo, en el que se esperaban anuncios concretos como el comienzo de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) o la liberación de presos políticos, se extendió por diez días, después de que las partes anunciaran que se iba a alargar hasta hoy y este lunes concluye con la promesa de volver a reunirse en diciembre.

Las delegaciones mantienen mesas técnicas para abordar estos temas desde agosto, cuando, en primera instancia se acordó renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al chavismo, y el desbloqueo del oro retenido en Reino Unido para la atención a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio y que hasta ahora no se ha concretado.

"Se acordó una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios del Reino Unido", dice el acuerdo leído hoy por las partes.

En los últimos ciclos, ambas delegaciones habían pactado el desbloqueo de plataformas digitales para avanzar en el levantamiento de medidas a la libertad de expresión y hoy se concretó "iniciar el proceso de actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico" en medios, cuya mayoría, emiten su señal sin inconveniente.

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Nombraron entre ellos a la televisora de la Asamblea Nacional, el medio comunitario Fe y Alegría, la televisión privada Globovisión, la estatal Venezolana de Televisión, los privados Venevisión y Televen, así como “medios comunitarios”.

En su declaración, las partes instaron hoy a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a "revisar las medidas administrativas aplicadas en el sistema de televisión por suscripción de acuerdo con el ordenamiento jurídico", sin profundizar en la petición.

Asimismo, propusieron "un amplio proceso de consulta" con todos los partidos políticos "para trabajar en la reforma" de la ley que los reglamenta, y que regula las reuniones públicas y manifestaciones.

Nuevamente señalaron que revisarán las definiciones y tipificaciones en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo "con el objetivo" de aprobar su reforma este 2026.