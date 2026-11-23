En comparación con el mismo trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 3,3 % en términos reales.

Con este resultado, la economía mexicana acumuló un crecimiento interanual del 1,9 % en los primeros nueve meses de 2026, según las cifras ajustadas por estacionalidad.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE, precisó que el Inegi revisó ligeramente a la baja el crecimiento trimestral desde su estimación de octubre, del 0,9044 % al 0,8799 %, mientras que en la comparación interanual, el instituto elevó la tasa del 3,19 % al 3,27 %, según la economista.

Los tres grandes sectores de la economía crecieron frente al trimestre anterior.

Las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios, registraron el mayor avance, con un 1,2 %.

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Les siguieron las actividades secundarias, que comprenden la industria, con un 0,4 %, y las primarias, como la agricultura, la ganadería y la pesca, con un 0,3 %.

El comercio y los servicios también encabezaron el crecimiento interanual, con un alza del 3,6 % en el tercer trimestre.

En ese mismo período, la industria avanzó un 2,7 % y las actividades primarias un 1,5 %.

Pese al avance del tercer trimestre, las actividades primarias acumularon una caída del 0,9 % en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025.

En cambio, el comercio y los servicios crecieron un 2,5 % y la industria un 1,1 %.

El dato de México coincide con una aceleración de la economía de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas no petroleras, aunque la economía mexicana perdió impulso y la estadounidense aceleró.

En Estados Unidos, el crecimiento pasó del 2,2 % al 3,4 % a tasa anualizada, según la Oficina de Análisis Económico de ese país, lo que equivale a un avance trimestral del 0,8 %.

Para el conjunto de 2026, la mediana de los analistas consultados por Citi el 20 de noviembre situó el crecimiento de México en el 1,8 %, mientras que especialistas encuestados por el Banco de México en octubre anticiparon un avance del 1,5 %.

Entre los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en octubre que México crecería un 1,5 % en 2026 y señaló la incertidumbre externa como el principal freno a su expansión.

El Banco Mundial estimó un avance del 1,4 % para este año. Ambos prevén que la economía mexicana crezca un 1,8 % en 2027.