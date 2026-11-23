En una carta abierta dirigida a los senadores, la Comisión Ejecutiva del Episcopado reclamó que la Cámara Alta avance con la iniciativa, aprobada por los diputados en noviembre de 2024 y que permanece sin tratamiento desde entonces.

"La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", señalaron los obispos, que instaron a los legisladores a "no dejar morir" un proyecto que consideran necesario para proteger a las nuevas generaciones.

El pronunciamiento retoma palabras del papa León XIV durante su reciente visita a Argentina, cuando, en su primer mensaje en el país, pronunciado en el Palacio Libertad, recordó que "es un soplo la vida pero perdura el bien".

"El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad", afirmaron los representantes de la Iglesia, que advirtieron sobre las consecuencias de la ludopatía en las familias, entre ellas el endeudamiento, las adicciones, el deterioro de los vínculos y los proyectos de vida frustrados.

Según el informe Kids Online Argentina, publicado por Unicef en mayo de 2025, uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez en línea y se estima que el 80 % del tráfico hacia sitios de apuestas en el país ocurre en plataformas ilegales sin control de edad.

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El proyecto de ley busca impedir que los menores de 18 años accedan a plataformas de apuestas y pronósticos deportivos, al exigir controles de identidad mediante reconocimiento facial y restricciones a los medios de pago.

Establece, a su vez, la prohibición de publicidad y patrocinios de juegos de azar virtuales, incluidos los realizados por influencers y deportistas.

A diferencia de un proyecto de ley paralelo presentado en mayo de 2026 por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, la iniciativa alcanza a todos los operadores de apuestas virtuales, incluidos los que cuentan con licencia.

Además, incorpora advertencias y jornadas de sensibilización en escuelas, así como capacitación docente; y penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, con agravantes cuando las infracciones involucren a menores de edad.

De igual manera, propone crear un Registro Nacional de Autoexclusión para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las plataformas.

El reclamo se produce después de que el Senado rechazara el pasado jueves tratar sobre tablas -es decir, debatir el proyecto de inmediato, sin esperar un dictamen de comisión-.

El bloque oficialista, que responde a Milei, consiguió los votos para que no se debata ese día y propuso postergar el debate hasta este jueves 26 de noviembre, una vez obtenido el dictamen correspondiente.

Si la Cámara alta introduce modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados. Para convertirse en ley, deberá ser aprobado antes del 30 de noviembre, cuando vence el tiempo para ser tratado.