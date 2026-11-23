"Estoy de visita para analizar la situación sanitaria en Cuba, la cual enfrenta desafíos debido a las sanciones y a la escasez de combustible y electricidad", señaló Adhanom Ghebreyesus en un mensaje esta jornada en la red social X.

Agradeció la "cálida bienvenida" del ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, quien lo recibió este domingo en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, junto al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS en el país caribeño, Mario Cruz.

Portal por su parte, destacó la "visita y disposición" de Adhanom Ghebreyesus "para fortalecer la cooperación con Cuba".

"En medio de los desafíos actuales, el diálogo, la solidaridad y la colaboración internacional son esenciales para proteger la salud y el bienestar de nuestro pueblo", puntualizó el ministro cubano también en X.

La visita de Adhanom Ghebreyesus a Cuba es la segunda que realiza desde 2018 como director de la OMS y en su estancia de tres días en la isla prevé recorrer instituciones sanitarias y de la biotecnología, así como sostener conversaciones con autoridades del sector de la salud.

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A su llegada a Cuba, Adhanom Ghebreyesus expresó a la prensa estatal su disposición a comprender la situación del país y "usar esta visita para entender mejor los desafíos" que enfrenta la isla a fin de "poder movilizar a la comunidad internacional para apoyarlos".

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

El bloqueo petrolero de Washington, vigente desde enero y calificado por expertos de derechos humanos de la ONU como contrario al derecho internacional, y una nueva batería de sanciones económicas y financieras han agravado la situación, que economistas independientes atribuyen también a años de políticas económicas fallidas del Gobierno cubano.