"Estamos alarmados por los ataques que se extienden cada vez más allá de las aguas territoriales de Ucrania y la Federación de Rusia", advirtió DiCarlo durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania.

La secretaria mencionó la caída de dos misiles y un dron en Polonia el 20 de noviembre y la incursión de drones en Moldavia tres días antes.

DiCarlo también se refirió a ataques ucranianos contra buques rusos en el mar Báltico.

La funcionaria denunció que Muscú ha intensificado los ataques contra las instalaciones eléctricas, los sistemas de agua y calefacción y las infraestructuras ferroviarias y agrícolas.

"Si los ataques continúan a este ritmo o se intensifican, es probable que las necesidades humanitarias superen la capacidad y los recursos disponibles", alertó DiCarlo.

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Según dijo, los ataques contra la infraestructura energética son "aún más extensos y sistemáticos" que en el mismo periodo del año pasado.

Por eso, la secretaria adjunta advirtió de un invierno crítico para miles de ucranianos, que se pueden verse expuestos a cortes prolongados de electricidad, agua y calefacción.

La funcionaria sostuvo que estos ataques van en contra del derecho internacional humanitario y "deben cesar".

DiCarlo señaló que la ONU ha verificado al menos 17.994 civiles muertos en Ucrania desde febrero de 2022, entre ellos 877 menores de edad.

En este sentido, la secretaria de Consolidación de la Paz de la ONU reiteró la petición del organismo de un alto el fuego pleno, inmediato e incondicional y recordó la necesidad que Ucrania forme parte de cualquier proceso para poner fin a la guerra.