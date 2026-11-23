Dichos ataques, que equivalen a más de 15 agresiones diarias, resultaron en víctimas o daños materiales, y su cómputo supone la cifra mensual más alta desde 2006, cuando la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) comenzó a documentar las cosechas.

Los soldados israelíes estuvieron presentes en el 26,5 % de los incidentes documentados entre el 27 de septiembre y el 14 de octubre, según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, y, de acuerdo con informes de medios locales, detuvieron a cientos de personas que intentaban proteger a los agricultores palestinos de los ataques.

"En lugar de detener la violencia de los colonos, el Ejército israelí está deteniendo a las personas que intentan garantizar que los agricultores palestinos puedan cosechar sus aceitunas de forma segura", dijo Sarah Sanbar, directora interina para Israel y Palestina en Human Rights Watch.

La violencia de los colonos en Cisjordania ocupada ha aumentado desde que el actual gobierno de Benjamín Netanyahu asumiera el poder en diciembre de 2022.

Los colonos responsables de estos ataques operan con el respaldo financiero, material y legal del Estado israelí y, a menudo, los ataques de colonos armados se producen bajo el amparo de soldados (entre ellos, colonos en servicio en Cisjordania) que suelen arrestar a los palestinos o activistas.

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HRW menciona el caso de Rabie abu Naim, agricultor y activista palestino de la aldea de Al Mughayyir, al noreste de Ramala, que fue detenido por Israel en octubre de 2025 y permaneció bajo detención administrativa (sin cargos ni juicio) durante nueve meses.

"Sospecho que mi detención fue por coordinar (la protección de los agricultores durante) la temporada de cosecha de aceitunas", comentó Abu Naim, que recordó que este año el Ejército no les deja entrar en sus tierras.