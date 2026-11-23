"Efectivamente, estamos al corriente de esa invitación y seguimos decididos a reunirnos en un formato multilateral, dispuestos a colaborar en ese sentido", indicó la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz aseguró que la postura de la UE "no ha cambiado desde la semana pasada", en cuanto a que ve necesario que haya primero un alto el fuego antes de "entablar conversaciones sobre la arquitectura de seguridad de Europa".

"Dichas conversaciones deben celebrarse en el foro adecuado, es decir, con la plena participación de los aliados de la OTAN y de los Estados miembros de la UE, por lo que nos mantenemos firmes en nuestra postura, tal y como ya les hemos comunicado anteriormente", concluyó.

Por su parte, Christian Wigand, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó que el encargado de negocios de Rusia ante la UE fue convocado el pasado viernes a una reunión a nivel técnico en el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Los funcionarios comunitarios le plantearon la cuestión de los daños sufridos por embajadas, como la de Países Bajos en Kiev, afectada la semana pasada por ataques rusos, y dejaron claro que, según el derecho internacional, es "inaceptable que se produzcan ataques contra instalaciones diplomáticas".

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"En cualquier caso, dichas instalaciones gozan de protección en virtud del derecho internacional", insistió el portavoz, que aseguró que para la UE "está claro que aumentaremos aún más la ayuda a Ucrania y ejerceremos presión sobre Rusia".

El Kremlin confirmó este lunes su disposición a reunirse con representantes de la UE en Moscú para evaluar si pueden participar en el proceso de paz con Ucrania.

El pasado jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, reveló en una rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen que Rusia ha invitado a representantes de la UE a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.