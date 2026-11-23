"De conformidad con el artículo 127 del Estatuto de Roma, la retirada no exime a un Estado de las obligaciones derivadas del Estatuto mientras fue Parte del mismo, incluidas las obligaciones de cooperar con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales iniciados antes de la fecha en que la retirada surta efecto", recordó la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Afirmó que la pertenencia de Tayikistán a dicho Estatuto reflejaba "su compromiso con el orden internacional basado en normas, el multilateralismo y la justicia internacional", unos "valores fundamentales" que constituyen el núcleo de las relaciones de la UE con ese país.

Kallas también reafirmó el "apoyo inquebrantable" de la UE a la CPI, así como su "firme compromiso" con el Estatuto de Roma, su universalidad, integridad y plena aplicación.

"La UE insta a todos los Estados a que garanticen la plena cooperación con la Corte y protejan su independencia, imparcialidad y funcionamiento eficaz", agregó.

Reiteró igualmente el pesar de la UE por las decisiones adoptadas por las autoridades de Níger, Burkina Faso, Malí, Chad, Venezuela y Nauru de iniciar su retirada del Estatuto de Roma a principios de este año.

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"La Unión Europea seguirá colaborando con Tayikistán con el fin de reforzar nuestro compromiso común con el derecho internacional, la rendición de cuentas y la cooperación multilateral", concluyó, y agregó que la UE y sus Estados miembros "mantienen firme su apoyo a la justicia penal internacional y su determinación de luchar contra la impunidad".

Tayikistán notificó el pasado viernes oficialmente a Naciones Unidas su decisión de retirarse de la CPI, que entrará en vigor el 20 de noviembre de 2027, ya que el Estatuto establece un plazo de un año para que la salida sea efectiva.

La salida de Tayikistán se produjo inmediatamente después de que el país recibiera al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023 por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia.

Putin llegó a Tayikistán el viernes procedente de China, donde participó en una cumbre junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

El tribunal ya había declarado el año pasado que Tayikistán incumplió sus obligaciones al no detener a Putin durante una visita anterior, en octubre de 2025.