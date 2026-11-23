Según los informes iniciales de la UNRWA, el ataque cayó sobre una calle cerca de un pozo de agua dentro del campo urbanizado de refugiados de Yabalia, donde el personal de la organización estaba desempeñando sus tareas habituales relacionadas con su funcionamiento.

En él resultaron heridos otros tres empleados de la agencia de la ONU. Uno de ellos, según reportó a EFE el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, está en estado crítico.

Según las estadísticas de la UNRWA, 312 miembros de su personal y otras 84 personas que prestaban apoyo a la organización han muerto en ataques israelíes en Gaza desde que comenzó su ofensiva en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás en territorio israelí.

El Ejército israelí no se pronunció por el momento sobre el ataque.

En el contexto de la guerra de Gaza, Israel intensificó su campaña contra la agencia de la ONU al acusarla de estar infiltrada por Hamás y de que parte de su personal participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, unas acusaciones que la UNRWA rechazó.

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Ese pulso desembocó en octubre de 2024 en la aprobación por la Knéset (Parlamento israelí) de dos leyes: una para prohibir las operaciones de la UNRWA en territorio israelí, incluido Jerusalén Este, y otra para impedir cualquier contacto entre organismos públicos israelíes y la agencia, lo que en la práctica dificulta su trabajo en Gaza y Cisjordania por la dependencia de permisos y coordinación con Israel.

El Gobierno israelí justificó el veto por motivos de seguridad, mientras la ONU, la UE y otros países advirtieron de que la medida podía agravar la crisis humanitaria y vulnerar las obligaciones internacionales de Israel.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.