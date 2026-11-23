El Índice Nacional de Asequibilidad del Alquiler (RAI, en inglés), elaborado por las organizaciones SGS Economics and Planning junto a National Shelter y Housing All Australians, señala que el alquiler absorbe al menos el 23 % de los ingresos de los hogares en el conjunto del país, mientras que en varias de las principales ciudades supera el umbral del 30 %, considerado el límite a partir del cual existe riesgo de estrés financiero.

Sídney (Nueva Gales del Sur), Perth (Australia Occidental) y Hobart (Tasmania) figuran entre los mercados más difíciles para los inquilinos, con los alquileres consumiendo el 30,2 %, el 32,1 % y el 30,6 % de los ingresos familiares, respectivamente. Melbourne (Victoria) presenta una situación algo menos desfavorable, con un 25,6 %.

Aunque la asequibilidad mejoró ligeramente en casi todas las capitales y regiones durante el último año, el documento advierte de que esta estabilización no compensa el fuerte deterioro registrado entre 2021 y 2024.

Perth es actualmente la capital regional menos asequible, mientras que Hobart experimentó el mayor retroceso durante el último ejercicio.

La crisis refleja un problema estructural agravado por la escasez de viviendas, el crecimiento de la demanda y el encarecimiento de la construcción y la financiación.

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El aumento de los tipos de interés desde 2023 también ha contribuido a frenar nuevos proyectos inmobiliarios y a trasladar mayores costes a los inquilinos.

Cerca de un tercio de los hogares australianos vive de alquiler, una proporción que aumenta a medida que la compra de vivienda queda fuera del alcance de más familias.

El informe recuerda que el país necesitaría unas 891.000 viviendas sociales y asequibles adicionales en veinte años para responder a sus necesidades, unas 44.500 al año.

Los autores del texto advierten de que la falta de viviendas asequibles ya no constituye únicamente un problema social, sino también económico, al dificultar la contratación de trabajadores esenciales, aumentar los desplazamientos y reducir la productividad.