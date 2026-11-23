"Un saludo especial para Armenia", dijo Trump al comienzo de la vídeoconferencia conjunta con el líder del país caucásico.

Trump felicitó a Pashinián por su coraje a la hora elegir "el camino de la paz" y cooperar con EE.UU. para poner fin a 35 años de conflicto con Azerbaiyán, y recordó la firma en agosto del pasado año del preacuerdo de paz entre ambos países en la Casa Blanca.

Destacó que Washington y Ereván crearán con la conocida como 'Ruta Trump' nuevas vías para el tránsito de mercancías e hidrocarburos. "Estamos decididos a garantizar que sea un gran éxito", añadió e invitó a Pashinián a visitar la Casa Blanca en 2027.

Por su parte, el jefe de gobierno armenio se congratuló por lo que calificó como "el mayor programa económico en Armenia desde la independencia" del país de la URSS en 1991.

En su opinión, TRIPP tendrá una "gran importancia regional e internacional", ya que dará mayor impulso a la ruta a través del mar Caspio como puente comercial entre Asia Central y Europa. En cuanto a Armenia, subrayó que reforzará la seguridad nacional, ya que fortalecerá el peso del país a nivel internacional e incrementará el número de países interesados en la estabilidad del país caucásico.

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El Parlamento armenio ratificó el mes pasado un acuerdo marco de cooperación con Estados Unidos sobre el proyecto, que cuenta con el respaldo de Azerbaiyán y prevé la construcción de infraestructura vial, ferroviaria y de petróleo y gas. El corredor conectará a Azerbaiyán con su república autónoma de Najicheván a través de Armenia.

El lanzamiento del TRIPP coincidió con la publicación este lunes del proyecto de nueva Constitución armenia, del que se ha retirado toda reclamación territorial sobre Nagorno Karabaj -región bajo control azerbaiyano desde 2023-, condición para la firma del ansiado tratado de paz entre armenios y azerbaiyanos.