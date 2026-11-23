"Una década después de la firma del acuerdo de paz, el conflicto en Colombia se ha intensificado nuevamente y continúa destrozando vidas. Para millones de personas colombianas, la violencia nunca se detuvo", afirmó en un comunicado el secretario general de esta organización, Jan Egeland.

Según el NRC, en 2016, cuando se firmó el acuerdo, 5,8 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria en Colombia.

Estas necesidades incluyen apoyo para acceder a servicios básicos como alimentación, agua potable, alojamiento y atención sanitaria, así como protección frente a la violencia y el desplazamiento.

La ONG atribuye el deterioro de la situación a la fragmentación de la extinta guerrilla y a la consolidación y expansión de otros grupos armados, que actualmente son más numerosos que hace una década.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identificó cinco conflictos armados activos en Colombia en 2018, dos años después de la firma del acuerdo, mientras que para 2025 esa cifra había aumentado a ocho.

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Además, organizaciones no gubernamentales del país reportan un crecimiento superior al 20 % en el número de integrantes de grupos armados organizados.

El impacto de esta situación sobre la población civil también queda reflejado en una encuesta realizada por el NRC entre septiembre y noviembre de este año a 150 personas que reciben asistencia humanitaria en los departamentos de Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

El 46 % de los encuestados considera que las condiciones actuales son más difíciles que hace diez años, mientras que el 29 % afirma que siguen siendo igual de difíciles que cuando se firmó el acuerdo de paz. En conjunto, el 75 % percibe que la situación no ha mejorado.

"Casi la mitad de las personas a las que hemos asistido recientemente manifiestan vivir con ansiedad constante, ya que las normas impuestas por los grupos armados organizados dictan los horarios específicos en los que pueden entrar y salir de sus hogares, qué deben cultivar en sus tierras y el color de la ropa que visten", señaló Egeland.

El acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre de 2016, puso fin oficialmente a cinco décadas de confrontación entre el Estado colombiano y las FARC y estableció un periodo de 15 años para su implementación, que se extiende hasta 2031.

"A tan solo cinco años de que finalice el plazo acordado para implementar el acuerdo de paz, el tiempo se agota", advirtió Egeland, quien pidió al Gobierno colombiano y a los donantes internacionales redoblar sus esfuerzos para atender a las comunidades afectadas.