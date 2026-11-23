Los ataques con drones a dos barcos rusos, perpetrados el domingo en el puerto de Bengasi (este), ponen en riesgo la regularidad del tráfico marítimo del país, la descarga y los suministros, al "peligrar" la seguridad de los trabajadores, lo que "viola los principios establecidos en convenios internacionales", señaló la institución.

Tras los ataques, que Ucrania reivindicó este lunes, la autoridad marítima explicó en un comunicado que los puertos libios son una de las arterias más importantes en la economía nacional, al ser la principal puerta de entrada para el flujo de bienes básicos, como alimentos, medicinas y combustible, entre otros.

Agregó que cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de los puertos "conduce a una disminución de la confianza de las empresas de transporte marítimo, la reticencia de algunos buques de ir a puertos libios y la desconfianza de las compañías de seguros", lo que -dijo- resultará en altos costos, retrasos e interrupciones en las cadenas de suministro.

Ante esta situación, instó a las autoridades competentes a fortalecer la coordinación continua para mantener la seguridad de los trabajadores en los puertos y sus instalaciones, y restablecer la confianza para garantizar el flujo de bienes y preservar los intereses económicos.

La autoridad marítima recordó que la protección de los puertos es responsabilidad nacional común, y que su seguridad se refleja en la estabilidad de los mercados, en la cobertura de necesidades de los ciudadanos y en el desarrollo del país, que se ve "perjudicado" por un conflicto externo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Bengasi inició una investigación conjunta con Rusia para esclarecer los hechos, a la vez que pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que profundice en las averiguaciones para revelar las circunstancias de los ataques y evitar que se repitan.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.

El pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.