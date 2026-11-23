El primer cayuco llegó poco después de la medianoche al puerto de El Hierro, situado en el océano Atlántico y perteneciente al archipiélago canario, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo, tras haber sido detectado poco antes por el radar de vigilancia costera.

A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores, y dijeron que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

Ya por la mañana, entró en el muelle de El Hierro, que tiene poco más de 10.000 habitantes, un segundo cayuco acompañado por Salvamento con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores.

Se trataba de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hacía ocho días.

Los otros dos cayucos llegaron muy seguidos, ambos procedentes de Tanji, un pueblo de Gambia.

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Uno de ellos transportaba a 129 personas, incluidos ocho mujeres y quince menores y en el otro iban 152 personas, entre ellas 29 mujeres y diez menores que partieron hacia Canarias hace seis días.

Tras cinco días de paréntesis sin ninguna llegada, este fin de semana fueron rescatadas en El Hierro siete embarcaciones, con un total de 429 personas a bordo, lejos de las cifras del pasado fin de semana, cuando llegaron 1.580 el sábado y 1.467 el domingo.

Y en Tenerife, los dos cayucos que Salvamento Marítimo acompañó hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur, llevaban a 150 personas cada uno, informaron a EFE fuentes del organismo estatal, y todos ellos eran de origen subsahariano.

Un total de 12.967 personas migrantes han llegado este mes de noviembre a las españolas Islas Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según informó el Gobierno local ante el viaje del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaelle Fitto, que el próximo 3 de diciembre llegará a Canarias.

Los datos los proporcionó este lunes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien señaló que la situación es "muy complicada" especialmente en El Hierro, que recibió la mayoría de las embarcaciones.

A ello se añade la preocupación por la dificultad para derivar a los menores extranjeros no acompañados, ya que a lo largo de un año salieron de las islas hacia otras regiones españolas 994 niños y niñas, y sólo en veinte días de noviembre llegaron 983 más.

Canarias acoge actualmente a 3.325 menores extranjeros no acompañados, un 427 por ciento más de su capacidad, advirtió Cabello.

Por su parte, Cruz Roja afronta el aumento de llegadas de cayucos a El Hierro con un dispositivo que considera "preparado, reforzado y dotado de recursos" para responder a una época del año en la que ya esperaban una mayor intensidad de la ruta migratoria.

En declaraciones a los medios a pie de muelle, Lucía Romero, responsable provincial de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante de Cruz Roja, explicó que la primera prioridad tras el desembarco es la atención sanitaria, fundamentalmente por la hipotermia y deshidratación que presentan personas que han pasado cinco, seis o siete días en el mar.