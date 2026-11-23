Un tribunal arbitral fijó servicios mínimos de pasajeros para el martes y el miércoles, con prioridad para los trenes de las horas punta en Lisboa, Oporto y Coimbra.

En las conexiones interurbanas y de largo recorrido, se dará preferencia a los primeros y últimos trenes de cada sentido y a los que atienden localidades con pocas alternativas por carretera.

La operadora prevé alteraciones en la circulación hasta el viernes y advierte de que podrían prolongarse al sábado. Los viajeros con billetes de trenes regionales, de largo recorrido e internacionales pueden solicitar el reembolso íntegro o un cambio gratuito.

CP transportó 208,8 millones de pasajeros en 2025, un 10,9 % más que el año anterior, y operó unos 417.000 trenes, según su memoria anual. Las cifras equivalen a un promedio de 572.000 viajes de pasajeros y 1.140 circulaciones diarias.

Los servicios urbanos de Lisboa y Oporto concentraron ocho de cada diez viajes, con 139,2 y 27,8 millones, respectivamente. Los trenes de largo recorrido transportaron a 7,3 millones de pasajeros.

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La operadora cerró 2025 con un beneficio neto de 4,9 millones de euros en sus cuentas individuales.

El grupo CP obtuvo un beneficio neto consolidado de 4,2 millones, frente a 1,9 millones en 2024. Las cuentas consolidadas registraron 282,8 millones de euros de ingresos por transporte de pasajeros y 111,1 millones en compensaciones reconocidas por el contrato de servicio público con el Estado.