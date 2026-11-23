La subida interanual en el conjunto de la UE fue ligeramente inferior a la registrada en septiembre (31,4 %), aunque superó la de agosto (23,8 %), señaló en un comunicado la oficina de estadística comunitaria.

Los mayores encarecimientos se registraron en Estonia (44,1 %), Bulgaria (42,8 %) y Lituania (42,3 %), mientras que las subidas más moderadas correspondieron a Hungría (11,3 %), Irlanda (21,5 %) y Polonia (21,9 %).

En comparación con septiembre, los precios de la gasolina disminuyeron un 3 % en la UE y un 6,1 % en España, que registró la segunda mayor caída entre los Veintisiete, sólo por detrás de Polonia (-12 %).

Por su parte, el precio del diésel bajó un 0,2 % en el conjunto de la UE respecto a septiembre, pese a aumentar en 20 Estados miembros.

Las mayores subidas se registraron en Irlanda (6,1 %), Suecia (3,1 %) y Rumanía (3 %), mientras que los descensos más acusados correspondieron a Polonia (-9 %), Alemania (-5,1 %) y Chequia (-3,6 %).