La concentración tiene su inicio en la estación de Bruselas-Norte, según la convocatoria de los tres principales sindicatos del país: la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC), la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) y el liberal Synova.

Los sindicatos, que piden una gran movilización ciudadana junto a mutuas, ONG y organizaciones juveniles, ecologistas, culturales y feministas, denuncian el encarecimiento de la energía, los alquileres y otros gastos básicos y rechazan que se vuelva a cuestionar la indexación automática de salarios y prestaciones.

Esperan superar los entre 30.000 y 50.000 participantes de la anterior manifestación nacional, del 9 de octubre, a la que solo se sumaron CSC y FGTB, según la agencia Belga.

El espacio aéreo belga permanecerá cerrado hasta esta noche por una huelga de controladores, según la empresa encargada del control aéreo Skeyes, y los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Charleroi han cancelado todos sus vuelos en ese periodo.

En Zaventem solo operarán 25 vuelos, un 6 % de los habituales, según la cadena RTL.

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En Bruselas, la red de transporte público Stib solo mantiene dos de las cuatro líneas de metro y se prevén parones en la gran mayoría de los tranvías y autobuses.

Desde hace varias semanas, los cinco partidos de la coalición de Arizona (el partido nacionalista flamenco N-VA, los socialistas flamencos de Vooruit, los liberales francófonos del Movimiento Reformista (MR) y de Les Engagés, y el Partido Demócrata Cristiano y Flamenco, CD&V) intentan encontrar una solución para reconducir las finanzas públicas del país, que tiene un déficit del 5,3 % y una ratio de deuda del 110,2 % del PIB.

De Wever había presentado el 2 de noviembre su renuncia al rey, que el monarca rechazó, tras el fracaso de las conversaciones para pactar el presupuesto de 2027 y una senda de ajuste que prevé un recorte de 10.000 millones de euros hasta 2029.

El primer ministro, Bart de Wever, se reúne este lunes con los representantes de cada partido de la coalición antes de una nueva cita con el rey.