"Aquí estamos diciendo la verdad para que todo Filipinas y el mundo entero sepan que no nos pagan y que sí hubo matanzas", subrayó en una conferencia celebrada en Manila Luzviminda Siapo, madre de Raymart, de 18 años, que murió en 2017 después de ser secuestrado por encapuchados.

Creada en mayo, la llamada Comisión de la Verdad presentó hoy una base de datos en construcción con 8.320 muertes entre 2016 y 2022 ante la falta de cifras fiables, frente a los 6.252 fallecidos que reconoce el Gobierno y los hasta 30.000 que estiman diversas oenegés locales.

Su presidente, el exjuez de la CPI Raul Pangalangan, admitió que el organismo "carece de facultades para procesar o encarcelar", aunque defendió que "es importante empezar por algún lado" tras diez años sin respuestas institucionales para las familias afectadas.

Al respecto, el ministro de Justicia, Fredderick Vida, aseguró durante el acto que su departamento revisará los hallazgos de la comisión en cuanto los reciba y determinará si existen pruebas verificables para presentar denuncias ante los tribunales.

"El trabajo de investigación ha recaído sobre las familias, cuando debería haber sido manejado por el Estado", lamentó Pangalangan al denunciar la pasividad institucional, con certificados de defunción oficiales que atribuían las muertes a neumonías o infartos pese a que los cuerpos presentaban impactos de bala en todo el cuerpo, según aseguró.

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La versión oficial solía resumirse en el término tagalo 'nanlaban'; alegar que el sospechoso se resistió al arresto, una justificación repetida en 315 artículos de prensa analizados por el comité, ante las promesas de Duterte de protección a las autoridades durante su mandato (2016-2022).

El resultado: por cada agente fallecido a manos de un sospechoso unas 141 personas murieron en operativos policiales, y las muertes mensuales en el país pasaron de 151 a 671 tras el discurso inaugural de Duterte en 2016, según cifras de la entidad.

"No quiero que haya más madres llorando ni padres desaparecidos, o hermanos asesinados", reclamó también en la conferencia Clarita Alia, quien perdió a sus cuatro hijos en la ciudad sureña de Davao entre 2001 y 2007 tras varias amenazas policiales.

Su caso no entra dentro de la jurisdicción de la CPI, que iniciará el juicio contra Duterte el próximo lunes 30 de noviembre para juzgar los crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 cuando el archipiélago aún formaba parte del Estatuto Roma, el tratado fundacional de la CPI.