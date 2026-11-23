Rubio expresó en un encuentro en Washington su reconocimiento por los "esfuerzos globales de mediación" de Catar y subrayó la necesidad de mantener una "estrecha coordinación" con el objetivo de disuadir amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Oriente Medio, indicó un comunicado.

El Departamento de Estado dijo que ambos responsables políticos "reafirmaron la fuerza" de la alianza entre ambas naciones y discutieron sobre avances en cooperación económica y prioridades de seguridad.

El encuentro se produjo en la sede del Departamento de Estado, donde ambos líderes posaron sonrientes ante los medios, aunque no respondieron a preguntas.

La cita se produce después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmara en una entrevista con el diario estatal Irán que, si Estados Unidos satisface las demandas de su país, podrían reducirse los plazos de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Araqchí afirmó que busca un acuerdo "bueno, honorable y digno", que garantice que no vuelva a haber una guerra y mantuvo sobre la mesa el plan que prevé el cumplimiento de las demandas iraníes el primer día, y la reapertura de Ormuz y el inicio de negociaciones el segundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este lunes a más de dos docenas de casas de cambio, empresas y personal "clave" con el objetivo de desmantelar redes bancarias "en la sombra de Irán a nivel mundial", como parte de la operación Paria Económico.