"Hasta el momento se han registrado 17 fallecimientos tras el consumo de alcohol adulterado de producción local. Se ha examinado a un total de 1.130 personas y actualmente unas 228 permanecen ingresadas en plantas hospitalarias, algunas recibiendo diálisis", declaró este lunes en rueda de prensa el diputado regional del gobernante partido Bharatiya Janata Party (BJP) Sapam Ranjan Singh.

El legislador explicó que los afectados están recibiendo tratamiento tanto en los dos principales hospitales públicos del estado como en centros privados, y añadió que las muestras recogidas en las zonas afectadas han sido enviadas a analizar a tres laboratorios distintos.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas a gran escala en diversos puntos de Manipur donde se destilaba licor de forma clandestina, una operación que hasta ahora se ha saldado con la detención de seis personas por su presunta implicación en el suministro de la bebida ilegal.

La investigación continúa abierta bajo la supervisión de un comité de alto nivel, presidido por un secretario principal del Gobierno estatal, creado para esclarecer el origen exacto de la intoxicación masiva iniciada el pasado miércoles en la subdivisión de Chakpikarong y áreas aledañas del distrito de Chandel.

La venta de alcohol ilegal y adulterado ocasiona incidentes similares con relativa frecuencia en la India, especialmente en zonas rurales o en los barrios más deprimidos de las ciudades, debido a su bajo precio.

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En septiembre pasado, al menos 19 personas murieron en dos episodios relacionados con el consumo de licor presuntamente adulterado en Nagaland, un estado vecino del noreste de la India donde la venta y el consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos desde hace más de tres décadas.