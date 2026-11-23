El secuestro tuvo lugar el jueves, 12 de noviembre, pero ambos profesionales fueron liberados ilesos dos días después, informó la entidad, que paralizó el pasado martes todas sus acciones en la región y por un periodo de tres meses ante la inseguridad y la violencia que sufren los trabajadores humanitarios.

"MSF no puede seguir operando en la zona de Yei mientras se produzcan secuestros incluso dentro de la ciudad. La seguridad de nuestro personal es primordial", dijo el doctor Ferdinand Atte, jefe de la misión de MSF en Sudán del Sur.

En el comunicado la organización detalló que "solo una mejora sustancial, sostenida y verificable en el entorno de seguridad, junto con medidas concretas para prevenir y combatir activamente los secuestros, permitiría a MSF reanudar sus actividades", pero "actualmente, no se dan estas condiciones".

"Tuvimos que suspender el apoyo de MSF a la preparación ante el ébola, en particular a la gestión del centro de aislamiento, lo que podría tener consecuencias dramáticas en caso de un brote en la zona", agregó.

En agosto de 2025, MSF se vio obligada a suspender temporalmente todas sus actividades en el mismo condado tras dos secuestros en poco más de una semana.

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"Tras los secuestros del año pasado, recibimos garantías verbales de las autoridades de que el personal médico y los pacientes estarían seguros y protegidos en un radio de 8 kilómetros alrededor de Yei", añadió el doctor Atte.

Sin embargo, el 17 de noviembre, unos asaltantes armados interceptaron la ambulancia de MSF a unos 5 kilómetros de la ciudad, donde el conductor de MSF y la matrona del Ministerio de Salud fueron secuestrados cuando regresaban a la localidad de Jansuk desde el Hospital Civil de Yei.

Este fue el quinto secuestro que afectó a MSF en el condado de Yei River desde 2024, tras un período de bombardeos, ataques, saqueos y vandalismo contra las instalaciones de MSF en todo Sudán del Sur.

Este incidente se produce mientras Sudán del Sur se prepara para sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, en un contexto marcado por tensiones políticas, una inseguridad persistente y dudas sobre la implementación del acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra entre el Gobierno y la oposición.