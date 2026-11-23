"Rusia debe poner fin a sus provocaciones, Polonia cuenta con nuestra plena solidaridad", dijo Merz en una comparecencia conjunta con Merz.

Rutte, por su parte, subrayó que los incidentes tienen claramente una relación con la guerra de Ucrania y llamó a reforzar el apoyo al país agredido.

"Tenemos que adaptar nuestra posición día a día, he estado en contacto con el primer ministro Donald Tusk y con el presidente Karol Naworcki. La respuesta a las provocaciones rusas no debe ser menos apoyo sino más apoyo a Ucrania", aseguró.

Por otra parte, los dos políticos se refirieron a las posibles conversaciones de paz y coincidieron en señalar que lo clave es determinar si el presidente ruso Vladimir Putin realmente está dispuesto a entrar en ellas.

Rutte dijo que aunque es normal que se quiera hablar de la arquitectura de seguridad en Europa lo que es "inaceptable" es la pretensión de que la OTAN vuelva a las fronteras de 1997, antes del ingreso de Hungría, Polonia y la República Checa y de ampliaciones posteriores.

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Rutte también rechazó toda pretensión de veto por parte de Rusia y dijo que tiene que seguir siendo vigente el principio de que son los países del OTAN los que deciden sobre el ingreso de nuevos miembros.

En ese contexto, los dos políticos fueron preguntados acerca de la afirmación del presidente francés, Emmanuel Macron, de que es tiempo de plantear el ingreso a la OTAN de Ucrania.

En ese contexto, Merz respaldó la idea de Macron y dijo que retrospectivamente había sido error tras la invasión a Crimea en 2014 no haber seguido la propuesta de EE.UU. de que Ucrania entrase en la alianza.

"Si Ucrania hubiera entrado entonces a la OTAN probablemente hubiéramos podido evitar esta guerra", aseguró.E FE