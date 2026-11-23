El ministro denunció en la cumbre HearUs, celebrada en Madrid, que el régimen impuesto por los talibanes cinco años después de que la coalición internacional se retirase de Afganistán "es uno de los escenarios más oscuros" del mundo.

La cumbre, un encuentro internacional impulsado por España para defender los derechos de las mujeres afganas, celebró este lunes su cuarta convocatoria bajo el lema "Liderazgo de las mujeres afganas para alcanzar la justicia y la paz mediante la rendición de cuentas".

El encuentro busca exigir la rendición de cuentas al régimen talibán que, desde su llegada, impulsa "un sistema de violencia constante contra las mujeres y las niñas, expulsadas de la educación, del empleo, de los espacios de decisión política, privadas de libertad de movimiento o asociación", afirmó Albares.

"Los responsables de estos crímenes contra mujeres y niñas deben saber que no toleraremos que queden impunes, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de perseguir y poner en marcha mecanismos para castigarlos", añadió el ministro.

Las jornadas de este año producirán un documento marco para alcanzar ese objetivo, el de exigir responsabilidades, y en su inauguración el ministro destacó la importancia de la Corte Penal Internacional en ese cometido.

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Asimismo, Albares se comprometió a acoger a los exiliados y exiliadas afganas y reiteró que España está comprometida con ellos.

"A las mujeres y niñas que sueñan con regresar a las calles y las escuelas: estad seguras de que este Gobierno va a seguir a vuestro lado", les dijo.

El ministro concluyó con un mensaje a los talibanes: "Afganistán no va a caer en el olvido de la comunidad internacional ni será reconocido mientras se sigan negando derechos a las mujeres".