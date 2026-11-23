La UNSMIL pidió una investigación "inmediata, independiente y transparente" para aclarar los hechos y depurar responsabilidades, y ofreció su asistencia a las autoridades libias para el proceso, pese a que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ya reivindicó los ataques.

La misión instó a "todas las partes" a actuar con la "máxima moderación" y abstenerse de publicar cualquier información no verificada o politizar los hechos durante el curso de la investigación.

En este sentido, advirtió de las consecuencias que tendrá "cualquier acción o retórica que inflame las tensiones dentro de Libia o arrastre al país a enfrentamientos regionales o internacionales más amplios" y recordó que Libia no debe convertirse en escenario de conflictos externos.

Además, consideró que estos ataques ponen de relieve la "necesidad urgente" de acelerar la unificación de las instituciones del país, dividido en dos administraciones, con el oeste gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, con el apoyo de un Gobierno paralelo.

El Ejecutivo paralelo de Libia también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU una investigación internacional "independiente y urgente" sobre los hechos.

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En el escrito remitido a la ONU, el Gobierno de Bengasi solicitó asegurar los puertos y las instalaciones en Libia para que no se usen como base de operaciones militares que sirvan a conflictos extranjeros, y proteger la soberanía y la seguridad nacional.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.

Además, el pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.