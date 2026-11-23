"Estamos atendiendo una infraestructura eléctrica que presenta retos únicos por las características históricas y arquitectónicas del Viejo San Juan", dijo en un comunicado Janisse Quiñones, principal oficial ejecutiva de LUMA.

Quiñones detalló que el proyecto "no se limita al reemplazo de equipos deteriorados", sino que LUMA establecerá "nuevos estándares de ingeniería y seguridad que facilitarán el acceso a las instalaciones, permitirán realizar reparaciones de manera más eficiente y contribuirán a reducir los tiempos de respuesta ante futuras interrupciones".

"Una infraestructura más segura y confiable es fundamental para la calidad de vida de los residentes y para respaldar la actividad turística y el desarrollo económico de la zona", afirmó.

Los trabajos comenzarán en la Calle San Sebastián de cara a las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián e incluirán estructuras diseñadas específicamente para las condiciones de la zona histórica.

La primera fase contempla sobre 90 reparaciones prioritarias dirigidas a fortalecer la seguridad de las instalaciones eléctricas, mejorar la confiabilidad del sistema y apoyar la actividad residencial, comercial y turística de uno de los principales destinos culturales y económicos de Puerto Rico.

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LUMA reconoció que la modernización de la infraestructura eléctrica del Viejo San Juan representa un reto de ingeniería particular debido a sus estrechas calles, edificios centenarios y espacios limitados para la instalación de equipos.

A diferencia de otras comunidades, parte de la infraestructura eléctrica de esta zona se encuentra instalada sobre los techos de los edificios, lo que requiere soluciones especializadas para garantizar la seguridad de los trabajadores, residentes y visitantes, así como la protección de las estructuras históricas.

Para atender estas condiciones, LUMA desarrolló nuevos estándares de ingeniería y construcción que incluyen el diseño de postes y estructuras específicas para las características del Viejo San Juan.

Estas nuevas estructuras permitirán realizar trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de manera más ágil y segura, al reducir la necesidad de transportar y maniobrar postes convencionales de gran tamaño por calles estrechas y espacios de difícil acceso.

Esto contribuirá a reducir los tiempos de reparación ante futuras averías y facilitará el restablecimiento del servicio eléctrico para residentes y comerciantes.

Estas soluciones también establecerán criterios técnicos uniformes para los trabajos actuales y futuros en la zona histórica.

Los trabajos incluyen el reemplazo de postes y estructuras, la rehabilitación de líneas y conductores primarios y secundarios, mejoras en componentes aéreos y soterrados, la relocalización de alimentadores y la instalación de equipos de protección eléctrica.

Estas mejoras se desarrollarán en coordinación con el Municipio de San Juan para considerar el calendario de actividades, los accesos y las necesidades de residentes y comerciantes, procurando minimizar los inconvenientes durante su ejecución.

El proyecto contempla un promedio de cinco intervenciones semanales, sujeto a las condiciones operacionales y a la coordinación necesaria para cada trabajo.

Se proyecta que las mejoras continúen hasta junio de 2027.