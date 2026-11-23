Singh murió el domingo en Países Bajos, donde continuaba cumpliendo cadena perpetua pese a su delicado estado de salud, según anunció este lunes su abogada, Rachel Imamkhan, a la cadena neerlandesa RTL.

Durante más de cuatro décadas, el octogenario sostuvo que era inocente de los crímenes por los que fue condenado en California en 1986.

Nacido en Surinam, antigua colonia neerlandesa en Sudamérica, Singh fue detenido en Estados Unidos en 1984 y condenado dos años después por el asesinato de su esposa, Grace, y su hijastra, Daphne, cuyos cuerpos fueron encontrados en un vehículo en Los Ángeles.

La Justicia estadounidense le impuso una pena de entre 56 años de prisión y cadena perpetua, en un proceso que su defensa cuestionó durante décadas por presuntas irregularidades judiciales.

La condena se basó principalmente en el testimonio de un hombre con problemas de adicción que, según la defensa, había recibido dinero de la Fiscalía a cambio de su declaración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El testigo falleció antes de que supuestamente pudiera retractarse, mientras que algunas pruebas de ADN fueron destruidas.

Pese a las dudas planteadas sobre el procedimiento, Singh volvió a ser declarado culpable en un nuevo juicio celebrado en 2000.

Tras más de una década de gestiones de la organización neerlandesa PrisonLAW, dedicada a defender los derechos de ciudadanos encarcelados en el extranjero, el Tribunal de Apelación de La Haya ordenó en agosto de 2025 al Estado neerlandés iniciar los trámites para su repatriación.

La decisión tuvo en cuenta razones humanitarias, entre ellas su avanzada edad, el deterioro de su salud y la posibilidad de recibir visitas de familiares a los que llevaba décadas sin ver.

Singh regresó finalmente a Países Bajos en marzo de este año, aunque el traslado no supuso su puesta en libertad, y un tribunal de Ámsterdam adaptó en mayo su condena estadounidense a una pena de cadena perpetua conforme a la legislación neerlandesa.

Desde su regreso permaneció recluido en el centro penitenciario de Scheveningen, un distrito costero de La Haya, donde recibía atención médica por la leucemia aguda que padecía.

Los familiares de las dos mujeres asesinadas reaccionaron a su fallecimiento con un comunicado en el que aseguraron que no celebraban su muerte y rechazaron que su figura fuera presentada como la de una víctima.

"Para nosotros nunca se trató de venganza, sino de justicia, de exigir responsabilidades y de garantizar que sus vidas nunca fueran olvidadas", señalaron.

También lamentaron que Singh mantuviera su inocencia hasta el final y que nunca mostrara arrepentimiento. "Son sus vidas, y no su muerte, las que merecen ser recordadas", concluyeron los familiares.