La Iniciativa Global para el Desarrollo y los Derechos de los Fulbe (FGDRI, en inglés) pidió una investigación urgente tras el ataque del sábado de supuestos grupos de autodefensa en la comunidad de Wawa, según un comunicado del que se hicieron eco este lunes medios locales.

El ataque, según la organización, fue una represalia por un ataque previo atribuido a pastores fulani contra una comunidad de la zona.

"Las actividades delictivas de individuos o grupos armados nunca deben utilizarse como justificación para perfilar, estigmatizar o castigar colectivamente a toda una comunidad étnica", añadió la FGDRI.

Estos ataques, según lamentó, podrían socavar los intentos de obtener justicia y alimentar el resentimiento entre diferentes comunidades.

Por tanto, la FGDRI hizo un llamamiento a las comunidades fulani para que mantengan la calma y busquen justicia a través de procedimientos legales.

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Las autoridades nigerianas aún no se han pronunciado sobre este ataque, y EFE no ha podido verificar de manera independiente la cifra de fallecidos.

Mientras tanto, la ONG Amnistía Internacional (AI) en Nigeria confirmó estos "sangrientos ataques", e informó sobre siete muertos y "un número indeterminado" de secuestrados.

Las autoridades nigerianas deben hacer más para poner fin a los sangrientos ataques que se intensifican contra aldeas y comunidades en algunas zonas del estado de Níger.

"El brutal ataque perpetrado el sábado 21 de noviembre de 2026, alrededor de las 05:00 hora local (04:00 GMT) por hombres armados comúnmente conocidos como bandidos contra Lumma Ba'are, en el área de gobierno local de Borgu, ha dejado a siete personas muertas y numerosas viviendas y tiendas reducidas a cenizas", añadió AI.

Asimismo, detalló que "la frecuencia y la magnitud de estos ataques" demuestran que las autoridades han dejado a estas comunidades "a merced de hombres armados que actúan sin control".

"El persistente fracaso de las fuerzas de seguridad a la hora de tomar medidas suficientes para proteger a los habitantes de estas aldeas frente a estos ataques previsibles es absolutamente vergonzoso", concluyó AI.

Níger y otros estados dentro de Nigeria se encuentran en la zona que divide el norte y el sur del país, un territorio que ha sido escenario de choques por los recursos naturales y tensiones étnicas y religiosas.

Así, en esta zona se da un conflicto entre pastores de la etnia fulani -principalmente musulmanes- que buscan tierras de pastoreo para su ganado y agricultores -mayoritariamente cristianos, pero también musulmanes o animistas- que necesitan tierras cultivables.

A esta situación se suma que varios estados del centro y noroeste de Nigeria sufren incursiones constantes de "bandidos", término usado en el país para referirse a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".