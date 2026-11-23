El incidente más grave ocurrió el domingo en horas de la tarde y en el murieron cinco menores en la localidad de Um Khuzaym, situada en la provincia noroccidental de Idlib, según informó la cadena estatal Al Ikhbariya.

La agencia oficial de noticias siria SANA cifró en cuatro los niños muertos en ese suceso -de entre 8 y 15 años- y en dos los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la vecina ciudad de Hama para recibir atención médica, si bien el fallecimiento de uno de ellos se anunció esta jornada.

A este balance se sumó este lunes la muerte de otro niño en otro incidente distinto, que murió tras pisar una mina terrestre en la aldea de Asim, en la región de Lajat, ubicada en la provincia meridional de Daraa, de acuerdo con Al Ikhbariya.

Estos accidentes golpean tanto a la población civil como a los equipos sobre el terreno, como evidenció también la muerte en el día de ayer de un soldado del Ejército sirio y las heridas sufridas por otros dos mientras realizaban labores de desminado en la zona rural occidental de la provincia oriental de Deir al Zur, de acuerdo con SANA.

Tras casi catorce años de conflicto armado, Siria tiene millones de minas y municiones sin explotar en viviendas, carreteras y campos de cultivo, una amenaza que se ha agravado con el retorno de desplazados y refugiados tras la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones internacionales como Unicef, Human Rights Watch y Save the Children alertaron en 2025 de la muerte de más de 300 personas, entre ellas 60 menores, y casi 400 heridas por la explosión de minas y otras municiones en el campo, anteriormente antiguos frentes de combate, de regiones como Homs, Hama, Daraa, Idlib, Palmira, Al Raqqa y Deir al Zur.