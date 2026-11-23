En España, donde se celebrarán elecciones generales el próximo domingo, 29 de noviembre, se observa esta tendencia en los principales partidos políticos, el progresista actualmente en el Gobierno (PSOE) y la primera fuerza de la oposición (PP, derecha).

Lo ratifica a EFE Óscar Santamaría, director de Asesores de Comunicación Pública, que ha colaborado en campañas municipales, autonómicas y presidenciales no solo en España, también en América Latina.

Según destaca, "la música permite humanizar la política y hacerla más reconocible y memorable", sin perder de vista su capacidad para viralizar contenido en tiempos de redes sociales.

"Llega a lugares a los que no siempre llega el discurso político. Tiene una capacidad extraordinaria para activar emociones, generar identificación y crear sentimiento de pertenencia", subraya.

Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España y aspirante a la reelección, es probablemente el candidato que, de lejos, ha hecho un uso más intenso de la música.

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Una relación que ha cuidado desde antes siquiera de ponerse al frente de su partido y, ya en el Ejecutivo, con visitas recurrentes a festivales de música y recepciones en la Moncloa, la sede del Gobierno español.

En esta campaña no ha dudado en recomendar a grupos cuyo ideario más allá de lo musical coincide con el suyo y ha elegido canciones "con una mayor carga política y de reivindicación social y protesta en la calle", afirma Santamaría.

Le ha servido para subrayar ideas sin decirlas, como cuando, coincidiendo con la visita a España del presidente Javier Milei, recomendó 'Fanático' de la argentina Lali, artista muy crítica con el mandatario de su país.

"Ella es mi mundo / Ella es mi baby / Cuando estamos juntos to' desaparece", sonaba cuando en octubre Sánchez hizo su entrada junto a su esposa, Begoña Gómez, al ritmo de 'Malibú' de Rusowsky en aquel mitin en el que, en una defensa cerrada de la inocencia de su mujer ante el juicio que tiene pendiente por presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, hubo beso y declaración de amor pública.

"El PSOE es el partido que está utilizando un repertorio más amplio y diverso. Están construyendo una banda sonora que acompañe a Sánchez por los distintos territorios y conecte con públicos diferentes, sobre todo jóvenes", apunta Santamaría.

Como colofón, el PSOE publicó su propia lista en plataformas digitales, '29N. La fuerza de la gente', con estos temas y otros como 'People Have The Power' de Patti Smith, 'La salvación' de Arde Bogotá o 'Kombolewa', de Suzete, artista nacida en Santo Tomé y Príncipe y criada en la isla española de Tenerife, en representación del poder de la inmigración.

El PP, por contra, "está siguiendo una estrategia más contenida y convencional, que transmita idea de autoridad y solemnidad frente a la frescura y aires de celebración de Sánchez", añade Santamaría.

"Yo no bailo, no canto y no beso a la pareja en los mítines", llegó a decir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, marcando distancias con una selección musical más cercana a un pop-rock épico y emotivo, pero que no hace demasiado hincapié en el discurso social, como el ya clásico 'Hall of Fame' de la banda irlandesa The Script.

Desde España han tirado de bandas actuales como Izal, Viva Suecia o Siloé, famosos además por la dimensión mística de sus melodías y sus referencias bíblicas.

En el caso de Vox, partido de extrema derecha, han recurrido a clásicos de hace décadas como 'Sufre, mamón' de Hombres G, y 'Viva España' de Manolo Escobar, e incluso han creado con IA un himno llamado 'Prioridad Nacional'.

Cabe decir que también el PSOE se ha apuntado a última hora al uso de la IA con un corte de rock electrónico y dudosa calidad musical que se ha viralizado con gente que baila al son del estribillo: "Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar".