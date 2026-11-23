En una declaración en la Knéset (Parlamento), afirmó la necesidad de formar este tipo de Ejecutivo para asegurar el futuro de Israel frente a las "grandes amenazas" que lo rodean.

"Quienes restan importancia a estas amenazas o las descartan, lo hacen por motivos políticos", dijo Netanyahu, quien desde antes de las elecciones del 27 de octubre ha puesto sobre la mesa de forma reiterada la amenaza de Irán y, según varios medios, intentado convencer a EE.UU. para atacar la República Islámica.

Netanyahu insistió en que dicho Gobierno de "unidad" no debe incluir a los partidos que representan a los ciudadanos palestinos de Israel y que suman un récord de 19 escaños obtenidos en los comicios.

"Un gobierno que depende de partidarios del terrorismo no puede combatir el terrorismo", dijo el primer ministro en funciones, que basó su campaña electoral en el miedo a la posible entrada de las dos coaliciones árabes en un Ejecutivo opositor.

Además, pidió a los partidos opositores "flexibilidad" para negociar un Gobierno que incluya a los partidos ultraortodoxos, que suman 13 escaños de los 120 de la Knéset y han formado parte del Ejecutivo saliente liderado por Netanyahu.

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El principal obstáculo para un pacto de los partidos opositores con los ultraortodoxos es el servicio militar obligatorio para este grupo religioso, del que hasta ahora están exentos, lo que genera el rechazo de la mayoría de la población israelí.

Los distintos partidos opositores, encabezados por Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, prometieron en sus campañas que pondrían fin a dicha exención. Actualmente, estas formaciones están protagonizando reuniones con los ultraortodoxos para encontrar puntos de encuentro para un posible Ejecutivo.

Tras la celebrada ayer domingo, este lunes está prevista una nueva ronda de conversaciones entre el partido de Netanyahu (Likud) y el de Eisenkot (Yashar!) para la posible formación de un Ejecutivo de "unidad".

Algunos de los posibles escenarios para la formación de un Gobierno encabezado por Eisenkot, que tiene hasta el 6 de diciembre para hacerlo (prorrogable 14 días más), son un Ejecutivo de "unidad" con el Likud, uno de coalición con los ultraortodoxos o un tercero en minoría con el apoyo de los partidos árabes.