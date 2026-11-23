En un mensaje en redes sociales, Noboa dijo que la Policía de Ecuador, junto con la de España, capturó al Alcívar Bautista, quien es "responsable de la toma armada de TC Televisión y de dirigir una estructura que exigía hasta 200.000 dólares mensuales en extorsiones y atacaba viviendas y negocios".

"Logramos su expulsión inmediata. Lo encontramos en España y lo hemos traído para que responda aquí. A este delincuente lo espera la cárcel del Encuentro", avanzó el mandatario, en referencia a la prisión construida al estilo de los centros de detención en El Salvador para líderes criminales.

El jefe de Estado agregó: "A los que siguen en sus escondites fuera del país, no duden que los haremos responder ante la justicia. Las estructuras narcopolíticas y de crimen organizado se están desbaratando, y seguiremos luchando hasta tener la victoria final".

Este lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Alcívar Bautista, investigado por terrorismo y otros delitos, fue detenido en Tarragona y llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, provincia del Guayas, para ser trasladado a la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Alias negro Willy fue capturado el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (noreste de España) junto a su hermano, Álex Iván, alias Ronco, en una operación de la Guardia Civil española en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional, pero el 7 de enero pasado la Audiencia Nacional española lo dejó en libertad al haber vencido el plazo para que Quito presentara las garantías que solicitó el tribunal para proceder a su extradición.

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Alcívar Bautista tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La Audiencia Nacional dio el visto bueno a ambas solicitudes, si bien lo condicionó a que en un plazo de tres meses Ecuador garantizara de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal.

En una rueda de prensa, Reimberg comentó este lunes que policías locales viajaron a España para hacer un seguimiento al operativo que permitió la captura del sujeto, al que señaló como "cabecilla del grupo Los Tiguerones, responsable de atentados terroristas, de sicariato, de narcotráfico, de muertes de policías, de ataques a cuarteles de Policía, de muertes en las cárceles en Ecuador".

De acuerdo con el ministro, alias comandante Willy está investigado también por reclutamiento de menores.

"Él tenía un proceso de expulsión del país; simplemente lo que hicimos es llegar y junto a ellos (Policía española) hacerlo efectivo", explicó Reimberg, con lo que el caso no tuvo que ser conocido por las autoridades judiciales en España sino "simplemente la autoridad migratoria, que pertenece a la Policía Nacional de España, hace el proceso de expulsión".

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Alcívar Bautista y otras cuatro personas por presunto reclutamiento de menores con fines delictivos, y apuntó que este lunes el juez que atendió la diligencia dictó prisión preventiva para los cinco procesados.