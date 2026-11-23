La ONG pidió en X asistencia al Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que, aseguró, "la semana pasada al menos 19 de ellos presentaron cuadros de descompensación y cada vez se encuentran más débiles", según el reporte de familiares.

"La vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad son responsabilidad directa del Estado", subrayó.

El OVP insistió en la urgencia de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncien sobre esta huelga de hambre y los riesgos que, aseguró, corren estos detenidos.

El sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la prohibición de visitas a familiares de los militares en huelga de hambre, quienes protestan para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

El viernes, el comité explicó a EFE que, de los 36 en huelga, 35 de ellos están detenidos por motivos políticos y uno se sumó a la protesta para denunciar retardo procesal.

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Human Rights Watch (HRW) informó recientemente de que había recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos, por lo que exigió "verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas".