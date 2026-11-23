El incidente comenzó alrededor de las 8.00 hora local (misma hora GMT), cuando los ocupantes de un automóvil con matrícula española desobedecieron una orden de detenerse durante un control de tráfico y emprendieron la huida a gran velocidad en dirección a la capital portuguesa.

Según informaron fuentes de la GNR a medios locales, el vehículo atravesó el puente Vasco da Gama y, durante la persecución, embistió a otros 17 automóviles hasta quedar inmovilizado en Moscavide, una localidad situada al este de Lisboa.

La persecución estuvo acompañada de disparos efectuados por un miembro de la GNR, aunque las autoridades no han comunicado heridos como consecuencia del incidente.

Los dos ocupantes del automóvil intentaron continuar la huida a pie después de que el vehículo quedara bloqueado cerca de la plaza José Queirós. Uno de ellos fue detenido por los agentes, mientras que el segundo consiguió escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

La Policía Judicial (PJ), el organismo portugués encargado de investigar los delitos más graves, intervino en el caso debido al uso de armas de fuego durante la operación. También se realizan inspecciones al vehículo implicado para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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Por el momento, las autoridades no han precisado la identidad ni la nacionalidad de los ocupantes, así como los motivos por los que los sospechosos desobedecieron la orden policial ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.