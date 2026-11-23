Fujimori agradeció al embajador de Japón en Perú, Tsuyoshi Yamamoto, por "este apoyo fundamental que nos están dando", el cual dijo que se enmarca en la Asociación Estratégica entre ambos países, y está canalizado como una donación a través del Fondo Contravalor Perú-Japón.

"Se vienen momentos muy duros, pero el Gobierno de Perú responderá con más fuerza también", afirmó la mandataria desde la planta de la empresa Komatsu Mitsui, en el distrito de Pucusana, ubicado en el sur de Lima.

Explicó que las maquinarias, consistentes en excavadoras hidráulicas, tractores de orugas y cargadores frontales, se destinarán a las cuencas de los ríos La Leche y Motupe, en la región Lambayeque, que son actualmente zonas críticas por las intensas lluvias.

Fujimori agregó que también "estamos viendo lluvias muy fuertes en (los distritos de) Chulucanas y Tambogrande", en la región Piura, pero que "no han significado la pérdida de vidas humanas".

La jefa de Estado confirmó que hay una quebrada activa (curso de agua de lluvia) en esa región norteña y que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, está monitoreando esa situación.

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Añadió que este lunes están llegando alimentos y ayuda humanitaria para las familias afectadas, y que el Gobierno comprará aulas modulares para sustituir a las aulas escolares afectadas por el fenómeno El Niño.

Asimismo, Fujimori, cuyos abuelos migraron de Japón a Perú, resaltó el trabajo de prevención que se ha realizado hasta la fecha, pero pidió a la población "no confiarse, estar siempre pendiente, informada y tomar medidas preventivas".

De otro lado, la gobernante recordó su reciente visita oficial a Japón, el país de sus ancestros y donde vivió varios años su padre y expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), como una estadía "muy fructífera" en la que firmó nueve acuerdos de cooperación que "van a ayudar muchísimo al Perú".

En ese viaje, Fujimori tuvo una audiencia privada con el emperador Naruhito y una reunión de trabajo con la primera ministra, Sanae Takaichi, el pasado viernes en Tokio, tras asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen, China.