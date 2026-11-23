La Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV) informó en comunicado de que el foco se detectó el 19 de noviembre y que ya se han aplicado medidas de control, como la inspección de los lugares donde se ha detectado la enfermedad, el sacrificio de los animales afectados y la limpieza y desinfección de la explotación afectada.

También se han restringido desplazamientos, se incrementó la vigilancia y se reforzó la bioseguridad de las explotaciones que albergan aves en las zonas de restricción en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor del foco detectado en el gallinero doméstico.

Además, "teniendo en cuenta el marcado aumento del número de focos en toda la Unión Europea, y ante la circulación del virus de la GAAP que se observa en el territorio nacional, lo que supone un elevado riesgo de propagación de la enfermedad", se estableció el confinamiento de las aves domésticas en las zonas de alto riesgo de gripe aviar, con el objetivo de prevenir los contactos entre estas aves y las aves silvestres.

En mayo, Portugal recuperó la condición de país libre de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP), tras la aplicación de medidas de control y erradicación de los focos.

Ahora, las autoridades portuguesas reiteraron el llamamiento a todos los propietarios de aves para que cumplan rigurosamente las medidas establecidas.